«القاهرة الإخبارية»: أزمة جديدة في سوق العملات المشفرة.. وأمريكا تتهم «باينانس» بالتحايل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تقريرًا يرصد أزمة جديدة في سوق العملات المشفرة.

وأعلنت السلطات الأمريكية رفع دعوى ضد «باينانس» التي تعد أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة.

واتهمت السلطات الأمريكية «باينانس» بتعمد التحايل على القوانين الأمريكية، وفي دعوة أمام المحكمة طلبت هيئة تنظيم المشتقات المالية منع «باينانس» من تسهيل وبيع بعض المنتجات المالية في الولايات المتحدة.

حملة لكشف التعاملات غير القانونية في سوق الأصول الرقمية

وقالت الهيئة التنظيمية الأمريكية، إن الاتهامات ضد «باينانس» تأتي في إطار حملة لكشف التعاملات غير القانونية في سوق الأصول الرقمية.

وتعد «باينانس» المنافس الأكبر والأهم لمنصة FTX التي أعطت الصدمة الأولى لسوق العملات المشفرة بانهيارها بنهاية عام 2022، مما أدى إلى توقعات بانتهاء أسطورة العملات المشفرة تمامًا.