رغم تراجع الين.. المؤشر نيكي يرتفع ويسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

ارتفع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، آخر أيام التداول في السنة المالية بالبلاد، وسجل أفضل أسبوع له في شهرين بعدما عزز انحسار المخاوف من أزمة مصرفية وتراجع الين معنويات المستثمرين.

وأنهى "نيكي" اليوم مرتفعا 0.93 بالمئة عند 28041.48 نقطة ليظل بذلك فوق حاجز 28 ألف نقطة. وكان قد بلغ 28124.62 في التعاملات المبكرة بارتفاع 1.23 بالمئة و342 نقطة عن الإغلاق السابق.

وزاد المؤشر 2.4 بالمئة على مدى الأسبوع في أكبر ارتفاع منذ 27 يناير. وقفز 7.46 بالمئة خلال الربع مسجلا أفضل أداء منذ نهاية عام 2020.

- المؤشر توبكس يغلق على ارتفاع 1.02

في سياق متصل، أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.02 بالمئة عند 2003.50 نقطة بعدما تجاوز حاجز الألفي نقطة للمرة الأولى منذ 13مارس، وارتفع 2.46 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أكبر ارتفاع له في شهرين.

وقال كازو كاميتاني المحلل الاستراتيجي في نومورا للأوراق المالية، "تراجعت المخاوف بشأن متانة النظام المالي في الوقت الحالي على الأقل وإن كان من الواضح أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن ما سيحدث للودائع، مضيفا أنه يتوقع أن يواصل نيكي اتجاهه الصعودي خلال الأسبوع المقبل.

وارتفع المؤشر الخاص بقطاع المصارف ببورصة طوكيو للأوراق المالية 1.19 بالمئة وصعدت شركات الأوراق المالية 1.21 بالمئة مما جعلهما من بين الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو.

وصعدت أسهم معدات النقل، بما في ذلك شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالعملة، 1.7 بالمئة، وسجلت ميتسوي وشركاه أفضل أداء فردي وبفارق كبير إذ ارتفعت أسهمها 7.61 بالمئة بعد تقرير في صحيفة نيكي أفاد بأن شركة التجارة

تدرس رفع نسبة العائد الإجمالي.

من ناحية أخرى تراجعت أسهم شركات الشحن 4.87 بالمئة، وكانت الأسوأ أداء بهامش كبير.