الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 56 محضرا ضد مخابز بلدية وسياحية تتلاعب في مواصفات الخبز بطنطا

مخابز
مخابز

أسفرت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية،  عن ضبط  مخالفات وتحرير 56 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 56 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق

تحرير التكفيريون محضر اصحاب مخابز بلدية يتلاعبون مواصفات الخبز طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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