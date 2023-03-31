الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء اليوم التاسع 31-3-2023 من شهر رمضان

دعاء اليوم التاسع
دعاء اليوم التاسع

البحث عن دعاء اليوم التاسع 31-3-2023 من شهر رمضان بدء يتزايد منذ مغرب أمس الخميس لعدم ترك اي دقيقة دون الدعاء فيها بكل ما نتمنى ونسعى لتحقيقه خلال الشهر الكريم.

 

دعاء اليوم التاسع 31-3-2023 من شهر رمضان

في هذا التقرير نذكر لكم دعاء اليوم التاسع 31-3-2023 من شهر رمضان لعل الاستجابة تكون قريبة.

 

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله

اللهم في هذا الوقت المبارك نسألك أن تجعلنا من المقبولة أدعيتهم، والمغفورة ذنوبهم، اللهم إنّك إن غفرت لنا فأنت خير راحمٍ بنا، وإنّك إن عذبتنا بما اقترفت أيدينا فإنّك غير ظالمٍ، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهلٌ له، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل الرحمة والمغفرة يا رب العالمين
 

ربنا اجعلنا ممّن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهمّ اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويخلصون ويقبلوم وينعمون يا رب العالمين
 

اللهمَّ اشملنا بعفوك وإحسانك، إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود ربٌ سواك فيُدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والمِحَن، والفتن ما ظهر منها وما بَطَن، وعن سائر البلاد يا رب العالمين
 

اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات  والراحة. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا.

 

اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

أدعية اليوم التاسع من رمضان 2023
 

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي، اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري.
 

دعاء الشفع والوتر وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها

الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر.

 

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً.
 

اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قارًا

 

اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله. اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب.

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