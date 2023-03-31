الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عاملين أثناء حفر بئر بسمالوط فى المنيا

مصرع عاملين
مصرع عاملين

لقي عاملان مصرعهما، انهارت عليهما نواتج أعمال حفر بئر ري ارتوازية، داخل قطعة أرض زراعية، بزمام قرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا وتم نقل الجثتين لمستشفي سمالوط وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف . 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار أعمال حفر بئر ري ارتوازية داخل قطعة أرض زراعية.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء قيام كلا من: محمود أحمد 20 عاما، هيثم فتحي 32 عاما، بحفر بئر ري ارتوازي داخل قطعة أرض زراعية بعزبة أبوسويلم التابعة لمجلس قروي العزيمة في مركز سمالوط، إنهارت عليهما فجأة نواتج الحفر مما أسفر عن مصرعهما.

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين، وجري نقلهما إلي مشرحة مستشفي سمالوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

علي جانب آخر، استقبلت مستشفي أبو قرقاص المركزي فتاة تدعي "ا.ص" 28 عاما، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وبإجراء التحريات تبين سقوطها من علو داخل منزلها بقرية بني حسن الشروق، في شرق النيل بمركز أبوقرقاص، بسبب اختلال توازنها.

وكان قد لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري داخل منزله باحدي قري مركز أبوقرقاص في ظروف غامضة، كما توفيت فتاة، وأصيبت أخري بسبب تناول قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلهما بمركزي ملوي وديرمواس في جنوب محافظة المنيا.

كما تلقت الأجهزة الأمنية المنيا إخطارا بوصول "ش.ع" 22 عاما، مقيمة في مركز ملوي إلي المستشفي التخصصي مصابة بغيبوبة تامة وحالتها العامة سيئة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة تناولت قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلها في قرية حوش عطا بجنوب مدينة ملوي، وتم إسعافها داخل المستشفي، وتولت النيابة العامة التحقيق

المنيا مصرع عاملين أنهارت عليهما نواتج حفر بئر ارتوازي أرض زراعية بقرية العزيمة بسمالوط اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا مركز سمالوط محافظة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل الزمالك وسط حشود غفيرة من أعضاء النادى (صور)

المدير الإقليمى لـ«منظمة الصحة العالمية»: قريبًا نعلن انتهاء جائحة «كورونا» (حوار)

إبراهيم عبد الفتاح عن مشاركته فى الحوار الوطنى: بادرة أمل ينبغى استثمارها

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة.. ابن ياسر جلال يرفض تكرار تجربة السهر وشرب الخمور

مصرع عاملين أثناء حفر بئر بسمالوط فى المنيا

مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة.. والده جابر الكوماندا تنجو من الموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو