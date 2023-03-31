مصرع عاملين أثناء حفر بئر بسمالوط فى المنيا

لقي عاملان مصرعهما، انهارت عليهما نواتج أعمال حفر بئر ري ارتوازية، داخل قطعة أرض زراعية، بزمام قرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا وتم نقل الجثتين لمستشفي سمالوط وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف .

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار أعمال حفر بئر ري ارتوازية داخل قطعة أرض زراعية.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء قيام كلا من: محمود أحمد 20 عاما، هيثم فتحي 32 عاما، بحفر بئر ري ارتوازي داخل قطعة أرض زراعية بعزبة أبوسويلم التابعة لمجلس قروي العزيمة في مركز سمالوط، إنهارت عليهما فجأة نواتج الحفر مما أسفر عن مصرعهما.

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين، وجري نقلهما إلي مشرحة مستشفي سمالوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

علي جانب آخر، استقبلت مستشفي أبو قرقاص المركزي فتاة تدعي "ا.ص" 28 عاما، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وبإجراء التحريات تبين سقوطها من علو داخل منزلها بقرية بني حسن الشروق، في شرق النيل بمركز أبوقرقاص، بسبب اختلال توازنها.

وكان قد لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري داخل منزله باحدي قري مركز أبوقرقاص في ظروف غامضة، كما توفيت فتاة، وأصيبت أخري بسبب تناول قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلهما بمركزي ملوي وديرمواس في جنوب محافظة المنيا.

كما تلقت الأجهزة الأمنية المنيا إخطارا بوصول "ش.ع" 22 عاما، مقيمة في مركز ملوي إلي المستشفي التخصصي مصابة بغيبوبة تامة وحالتها العامة سيئة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة تناولت قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلها في قرية حوش عطا بجنوب مدينة ملوي، وتم إسعافها داخل المستشفي، وتولت النيابة العامة التحقيق