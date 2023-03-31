الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منسق الحوار الوطنى «يستعجل» المشاركين بسرعة إرسال مرشحيهم لجلسات اللجان

الصحفي ضياء رشوان
الصحفي ضياء رشوان

وجه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.

وأوضح المنسق العام أن سرعة إرسال الأسماء  مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها، ستتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل في الأسبوع القادم، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار، الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ يوم الأربعاء 3 مايو.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات.

وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية ، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، ومنهم:
الفنان /أحمد عبد العزيز
الكاتب والمفكر / نبيل عبد الفتاح
الكاتب والسيناريست/ عبد الرحيم كمال
الشاعر/ ابراهيم عبد الفتاح
الكاتب والشاعر / إبراهيم داوود
الباحث الاقتصادي/ صلاح زكي مراد
الناشط السياسي/ ياسر الهواري 
الحقوقية الناصرية/ مها أبو بكر.
ناشطة المجتمع المدني/ زينب عبد الرحمن خير
خبير المجتمع المدني/ أحمد عبد القادر تمام
الصحفي/ محمود السقا
الحقوقي / محمد عبد العزيز
خبيرة المجتمع المدني/ رضا شكري
خبير المجتمع المدني/ محمود مرتضى
خبيرة المجتمع المدني/ منى عزت
الصحفي/ مصطفى الكيلاني

وأكد الحضور ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترح، مع استمرار جهود كل الأطراف لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، معبرين عن ثقتهم التامة في حرص الجميع على توفير هذه العناصر. 

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال المجتمع المدنى المجتمع المصري المنسق العام للحوار الوطني مجتمع المدني

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