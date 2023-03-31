الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رسالة الإمام.. مَن هم الحوفيون الذين ساعدوا الشافعى فى مصر؟

رسالة الإمام
رسالة الإمام

بعد ذكر"الأحواف" في أحداث مسلسل رسالة الإمام، ومقتل أحدهم “ِشكلب” في الحلقة الثامنة من المسلسل الذي قدم السيرة الذاتية لمحمد بن إدريس الشافعي الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، فمن هم الأحواف الذين ساعدوا الشافعي في مصر وحموه من غدر رجال ابن الوالي عندما تعرضوا له خلال ذهابه إلى تنيس في الصحراء، فظهر الأحواف ووصفهم الشافعي بحراس الصحراء بعد أن فروا جنود ابن الوالي هاربين.

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام 

وبالبحث عن مصطلح الحوفيين تبين أنهم أهل الحوف الشرقي وكان اسم يطلق على المنطقة الواقعة شرقى فرع دمياط اسم «الحوف»، وكان العرب قسموا بعد الفتح أرض الدلتا إلى قسمين هما: “الحوف والريف وكان الحوف يشمل الأراضي الواقعة شرق فرع دمياط من عين شمس إلى دمياط وكان الريف عبارة عن بقية أراضى الدلتا إلى الإسكندرية.

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وجعل العرب مراكز الحوف 14 مركزًا والريف مركز، ثم عدل هذا التقسيم في القرن الثالث الهجري وصارت أراضى الدلتا أقسام هي الحوف الشرقي والحوف الغربي وبطن الريف ثم ألغى في عهد الفاطميين واستبدل به تقسيم آخر كانت فيه مصر مقسمة إلى 22 إقليمًا.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام 

ويذاع “رسالة الإمام” الحلقة السابعة، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

أبطال و صناع مسلسل رسالة الإمام 

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة Media Hub - سعدي وجوهر.

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