رسالة الإمام الحلقة 8.. ابن الوالي يهدد المرتدين ويتوعدهم بالذبح أمام المسجد

شهدت بداية أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام عودة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، من تنيس إلى منزله بالفسطاط، ويهادي أهل الدار بقطع من الأقمشة.

وهناك أحداث مثيرة في أحداث الحلقة الثامنة خاصة بعد مقتل قائد زعيم الأحواف في أحداث الحلقة.

وفى اليوم الأول من عيد الأضحى، يقبل المصلون على المسجد للصلاة وبعد الانتهاء منها يخطب ابن الوالى كلمة فى جمع المصلين، ويهدد ابن الوالى الخونة والمرتدين بالقتل، ويدعو الناس إلى الذبح أمام المسجد.

وخلال خروج المصلين من المسجد بعد الانتهاء من الصلاة يحضر جنود ابن الوالى "شكلب" فى قفص وذبحه أمام العامة من الناس.

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.