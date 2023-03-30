رسالة الإمام الحلقة 8.. الشافعي يوزع التمور فرحة العيد.. ويفاجأ باكيا بذبح شكلب

في أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام، الذي يقدمه الفنان خالد النبوي عن قصة حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، يقرر ابن الوالي ذبح شكلب الحوفي بعد صلاة العيد، بينما خطب خطبة العيد وفي خطبته هدد الخونه والمرتدين.

وعقب الصلاة ظهر الشافعي وهو يوزع التمرالمصليين ويهنأهم بالعيد وفجأ ينظر إلى جنود أبن الوالي وهم يحملون قفص حديدي بداخله شكلب هو محبوس ومقيد الذراعين.

وينظر إليه الشافعي في حزن شديد إلى شكلب ويتأثر أهل الفسطاط بموقف شكلب قبل تنفيذ الذبح.

ويقرأ أحد جنود ابن الوالي الآيه الكريمة: “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض”. ثم يتبعها قولا: “هذا جزاء الخارجين عن الخلافة”.

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.