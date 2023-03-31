الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلى يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية فى شباك سموحة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا هامًا على نظيره سموحة بنتيجة 3/1 في المباراة، التي أقيمت على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

 

وافتتح أهداف الإسماعيلي أحمد مدبولي في الدقيقة 19 بعد توغل رائع من محمد الشامي من الجهة اليسرى لدفاع سموحة ليتابع مدبولي الكرة ويسكنها داخل شباك الهاني سليمان.

 

وسجل الثاني عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 38 بعدما يستغل خطأ فادحًا من دفاع وحارس سموحة ويسدد الكرة في المرمى الخالي.

 

وأضاف الثالث محمد الشامي بعدما أن بمرمى الهاني سليمان في الدقيقة 40 من عمر الشوط.

 

وسجل هدف سموحة الوحيد مالك بعيو بتسديدة صاروخية تسكن شباك محمد كوكو حارس الإسماعيلي في الدقيقة 41.

 

وأهدر باهر المحمدي ركلة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 78 بعدما سددها في القائم الأيسر للهاني سليمان.

 

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 في المركز التاسع.

الاسماعيلى سموحة الدورى المصرى مباراة الإسماعيلي وسموحة

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