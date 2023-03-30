الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 7 أشخاص
إصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بلاغ  بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحرواي الغربي بالفيوم ونتج عنه  7 مصابين، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة التوازن في يد السائقين.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بعد الطريق الإقليمي إتجاه أسيوط، وتم نقل 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اصابة 7 أشخاص حادث تصادم سيارتين طريق أسيوط الغربي بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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