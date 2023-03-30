إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحرواي الغربي بالفيوم ونتج عنه 7 مصابين، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة التوازن في يد السائقين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بعد الطريق الإقليمي إتجاه أسيوط، وتم نقل 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.