الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هبة القدسى: اعتقال روسيا لصحفى أمريكي تسبب فى حالة غضب بالبيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قالت هبة القدسي، مديرة مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، إن اعتقال روسيا لصحفي أمريكي تسبب في حالة غضب كبيرة في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ومنظمات حرية الصحفيين، مؤكدة أن الصحفي لم يمارس أي نوع من التجسس.

الصحفي من أصول روسية

 وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصحفي من أصول روسية وأسرته سافرت للولايات المتحدة، وعمل في روسيا منذ بداية الأزمة، مشيرة إلى أن المشكلة في الكلمات المطاطة التي تستخدمها روسيا، وكذلك اعتقال المواطنين الأمريكيين بحجة التجسس.

وأوضحت أن الصحفي المعتقل نشر موضوعات حول العقوبات المفروضة على روسيا وقوات فاجنر ولكن روسيا تعتبرها أخبارًا كاذبة. 

وتابعت، أن الخارجية الأمريكية منذ مساء الأمس عندما تم اعتقاله بدأت التواصل مع القتصلية الأمريكية بموسكو والسلطات الروسية بشكل مباشر، والمشكلة أن روسيا أعلنت سجن الصحفي شهرين قبل أن تتم محاكمته، مؤكدة أن السلطات الروسية لم تكشف عن رغبتها في تبادل السجناء وتصر على أنه يمارس عمليات تجسس بعيدة عن عمله الصحفي، وإدارة بايدن وصفًا بأنها اتهامات سخيفة ولا تمت للواقع بصلة. 

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