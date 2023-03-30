الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 8 من مسلسل الصفارة.. أحمد أمين في دور البلطجي

الصفارة
الصفارة

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين ودخل أحمد أمين في الشخصية الجديدة وهي شخصية البلطجي وذلك بعد استخدامه صفارة الملك توت التي ترجعه بالزمن وتغير من أحداث حياته.

الحلقة 8 من مسلسل الصفارة 

وتناولت الحلقة خناقة بين أحمد أمين وأشخاص آخرون، وسارت أحداث الحلقة في إطار كوميدي بالإضافة إلي دور طه الدسوقي الذي يقوم بدور شقيق أحمد أمين .

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة “دي إم سي”.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفًا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد أمين في 3 أغاني جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان.

تتر مسلسل الصفارة 

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل" الصفارة" الذي يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللي يحب بابا " ألحان عزيز الشافعي أيضًا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضًا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان "القرشين".

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ملخص أحداث مسلسل الصفارة والقنوات الناقلة

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