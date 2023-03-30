تصدر ملخص أحداث مسلسل الصفارة والقنوات الناقلة مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في شهر رمضان المبارك 2023.

مسلسل الصفارة

ملخص أحداث مسلسل الصفارة، حيث قرر أحمد أمين أن يتأقلم مع شكل حياته الجديد، خاصة أنه يملك فيها كل شىء، الأبناء الذين يحبونه، والمركز في عمله، واحترام مدير شركته، ووالدته راضية عنه وشقيقه الأصغر اقترب من تحقيق حلمه القديم والسفر إلى أمريكا لتحضير «الدكتوراة» في الفيزياء.

ملخص أحداث مسلسل الصفارة

وقرر أحمد أمين التقرب من أبنائه، والخروج والتنزه معهم، وقدم خلال الحلقة أغنيتين، إحداهما عن علاقة الأب بأبنائه، والثانية كانت كوميدية ليذاكر ابنه الأوسط دروس التاريخ، وتقول كلمات الأغنية: «محمد على باشا.. بكل رواشة عزم المماليك في عزومة أوستيك، وفاكرينها بقلاوة وبفتيك.. أتاريه بيحضر الكماشة.. وعمل وياهم الجُلاشة».

وشيرين عادت له مرة أخرى، وأرادا الثنائي أن يستكملا حياتهما معًا، وأخبرته أنها ما زالت تحبه، لأنه أب عظيم ولديه 3 أبناء مختلفين في كل شىء، والعائلة تتميز بخفة الظل ويحب كل منهما الآخر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة، بطولة كلاً من أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً.

كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً.

ويعرض أيضاً على منصة watch it الساعة 8 مساء.