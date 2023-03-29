الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 من «الصفارة».. تناول كوميدي لطرق «التربية الحديثة» للأطفال

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

انتهت منذ قليل، الحلقة السابعة من مسلسل “الصفارة” بطولة الفنان أحمد أمين، حيث ناقشت بطريقة كوميدية طرق التربية الحديثة وأساليب التعامل مع المراهقين و الأطفال، مع الإشارة إلى ضرورة إدار نقاش هادئ دون اللجوء إلى الصوت العالى.

ملخص الحلقة السابعة من مسلسل الصفارة

وناقشت الحالة السابعة، بطريقة كوميدية أساليب “التربية الحديثة” ونتائجها وكيفية تأثر الأطفال بها، وذلك في إطار علاقة أحمد أمين مع أبنائه الثلاثة.

أبطال مسلسل “الصفارة” 

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

أحداث مسلسل “الصفارة” 

تدور الأحداث حول حول “فؤاد” مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

إشادة بالكوميديا الراقية لـ«الصفارة»

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل" الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان " القرشين".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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