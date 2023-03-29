الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إشادة بالكوميديا الراقية لـ«الصفارة»

مسلسل «الصفارة»
مسلسل «الصفارة»

حقق مسلسل «الصفارة» بطولة النجم أحمد أمين خلال الحلقات الأولى من العمل نجاحًا كبيرًا للغاية بعد تقديم وجبة درامية كوميدية مختلفة وبأفكار جديدة فى العمل الذى يشارك فيه حاتم صلاح وطه الدسوقى، وآية سماحة، وماريا أسامة ومحمود البزاوى وعدد من الشباب.

وخلال مرات متتالية تصدر المسلسل الترند عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وكذلك محرك البحث جوجل، وحصل المسلسل على إشادات كبيرة للغاية، حيث علق الجمهور على الحلقات، وأكد الكثير من المتابعين أن العمل يقدم كوميديا راقية بعيدًا عن الإسفاف ويعتمد على الشباب أصحاب الطاقات المتفجرة بالكوميديا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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