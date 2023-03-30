تامر أمين يرد على الهجوم عليه بعد إثارته للجدل بمشروعية لحوم الخيل

رد الإعلامي تامر أمين، على الهجوم الذي تعرض له بعد سؤاله عن مشروعية تناول لحوم الخيول والحمير، بعد ضبط جزار باكستاني يبيع لحوم حصان للمواطنين في محافظة الدقهلية.

رد فعله على الهجوم عليه

وقال خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار": "الهجوم على تصريحاتي، عبارة عن فيلم عربي، وشاهدتها بابتسامة ومزاح، فقصة الحمير والخيول، كاشفة لما يحدث في حياتنا، فنحن في زمن السوشيال ميديا بامتياز، فهي التي تحرك وتوجه وتخبر والبعض يعتبرها صاحبة الحقيقية المطلقة، والقناة حذفت الفيديو من على السوشيال ميديا".

وتابع: لم أسعى إلى التريند، ولكن جاءني، وكنت سعيدًا بذلك، وأرى أنه خيرًا، فالخير في كل شيء.. والشتيمة خير.. وفكرة الاهتمام تؤكد أنه لدى وجود ومؤثر، بدليل الشتائم التي تعرضت لها.. أبقى كذاب، لو أي مذيع في مصر لا يفكر في التريند.

وأضاف تامر أمين: "سألت أستاذ تغذية علاجية عن لحم الخيول والحمير، فقال علميًا مفيش مشكلة من تناولها"، مشيرًا إلى أن القناة قامت بحذف الفيديو من منصاتها، بسبب السوشيال ميديا مؤكدًا أنه لم يخطئ وبعد رمضان سيتحدث عن لماذا لا يأكل المصريين الحشرات.