حبس شخصين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى الشروق

قررت جهات التحقيق بالشروق وبدر الخميس، حبس شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش بمنطقة الشروق.

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة السويس، حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.