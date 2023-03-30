الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى الشروق

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالشروق وبدر الخميس، حبس شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش بمنطقة الشروق.

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة السويس، حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 

الشروق حبس شخصين الاتجار المخدرة الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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