13 قتيلا في انهيار أرضية معبد بالهند

قضى ما لا يقل عن 13 مصليا هندوسيا وأنقذ نحو عشرة آخرين، الخميس، بعد انهيار أرضية معبد في الهند على ما أعلنت الشرطة.

وسقط نحو 25 مصليا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وقال ناروتام ميشرا وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش للصحافيين "عثرت الشرطة على 11 جثة في البئر فيما توفي شخصان متأثرين بإصابتهما في المستشفى".

وأضاف أن تحقيقا بوشر بالحادث.

وأفاد المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا وكالة فرانس برس أن عمليات الانقاذ متواصلة فيما نقل الناجون إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئر.

وكانت معابد الهند تعج الخميس بالمصلين لمناسبة عيد رام نافامي في ذكرى ميلاد الالهة الهندوسية راما.