الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السديس: جاهزية خطط رئاسة الحرمين لاستقبال القاصدين في ثاني جمعة من شهر رمضان

عبد الرحمن السديس
عبد الرحمن السديس

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس جاهزية خطط رئاسة الحرمين لاستقبال القاصدين في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك، موضحًا أن الرئاسة رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام مرورا بالمطاف ومصلى الركعتين والمسعى، وحتى ينتهى ضيوف الرحمن من أداء جميع مناسكهم. 

وأعلن الرئيس العام - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - أن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك، تتضمن توفير كامل الخدمات للمعتمرين التي تسهم في تيسير أداء المناسك لـ107 آلاف طائف في الساعة الواحدة.

وكثفت رئاسة الحرمين جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام والتي من المتوقع أن يصلوا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة للمسجد الحرام، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة، حيث شهد المسجد الحرام منذ مساء أمس الخميس تدفق أعداد المصلين، وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين. 

وحرصت على تهيئة المداخل والممرات في المسجد الحرام، وفتح الطاقة الاستيعابية في التوسعات وأدوار الطواف، وتنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة. 

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