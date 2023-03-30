الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«إرادة جيل» يُشيد بإضافة مجموعة من الفنانين والكتاب للحوار الوطنى

تيسير مطر
تيسير مطر

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن إضافة مجموعة متميزة من الفنانين والكتاب للحوار الوطني سيؤدي لنتائج أفضل، منوهًا بأن الاختلاف في وجهات النظر سيؤدي إلى نتائج جيدة لصالح البلد.

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل المصريين أسرة واحدة، لافتًا إلى أن جميع التوجهات وأصحاب الأفكار المختلفة يجلسون على مائدة حوار واحدة من أجل البلد.

وأردف:"الجمهورية الجديدة كل يوم بنشوف حاجة جديدة، وفعلا مش ممكن نتخيل مجموعة خارجة من المحبس ويشاركوا في الحوار الوطني وده يدل أن القيادة السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني يعتبر كل المصريين واحد".

 

تيسير مطر حزب إرادة جيل عبد الفتاح السيسي

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بعد الفاصل

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