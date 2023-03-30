الأزهرى: بدرالدين الحسنى هو شمس شديدة التألق بين شموس «رجال صدقوا»

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، أحد كبار علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن مكانة الإمام الكبير بدرالدين الحسني من سوريا، مؤكدا أنه صاحب شخصية شديدة التميز وهو شمس شديدة التألق بين شموس "رجال صدقوا".

وقال الأزهري، خلال حوار ببرنامج "رجال صدقوا"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه كان يمتلك موهبة ومنحة ربانية وهالة من الطاقة وحال نفسي وقبول، لافتا إلى أن مثل هذه الحالة ليس لها تفسير محدد، ولكن الخبراء أرجعوها إلى الكاريزما والمقدرة على التأثير والشعبوية، ويسمونها رجال الدين "الفتح والقبول والتوفيق والموهبة".

وأضاف: "بدرالدين الحسني، من قمم الرجال الذين صدقوا، ولد 1267 هجري في دمشق، وهو محدث الديار الشامية الأكبر وأستاذ علماء الشام خاصة وشيخهم المعتمد، وتوفى والده وهو في عمر الـ12، وبدأ منذ الخامسة عشرة تقريبًا في خلوته، يلقي دروسًا خاصةً على الطلاب الذين رُبَّما كانوا أكبر منه سنًا، فجمع هنا بين العلم والتعليم".

وتابع: "وفي زُهاء الخامسة والعشرين من عمره رحل إلى مصر، والتقى بالشيخ الأشمولي رفيق والده، وقصد الشيخ إبراهيم السقّا وأخذ علم الحديث عنه، واستجازه لا أستاذ له إلا إبراهيم السقا".

وواصل: "ظل إلى أن مات يحلف بأستاذه إبراهيم السقا لدرجة أن الكثير ظنوا أنه لم يكن له أستاذ إلا السقا، مؤكدا أن أثره أكبر من أن يكون عالما وحسب".