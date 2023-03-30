محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال التنموية التي سوف تشهدها المنطقة، ضمن خطة تطوير العديد من المناطق بجنوب بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة والمهندس سيد خلف، مستشار المحافظة للمساحة، ورئيس حى الجنوب وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الصرف والري ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي سوف تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، موجهًا بتشكيل لجنة لحصر المنطقة ووضع آلية لخطة العمل في حصر الأراضي والمزارع السمكية بالمنطقة، استعدادًا لأعمال التخطيط وتوزيع الأراضي على المزارعين ليتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية بها وخاصة محصول الأرز بالتزامن مع قرب بدء موسم زراعة الأرز في منتصف أبريل المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

واستمع محافظ بورسعيد لآراء وطلبات ممثلي أهالي منطقة سهل الحسنية، وناقش المحافظ معهم خطة العمل التي سوف تشهدها المنطقة مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق التعاون المثمر.

من جانبهم، وجّه ممثلي أهالي سهل الحسينية الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالحوار والمشاركة مع أهالي المنطقة، مؤكدين على دعمهم لخطة الدولة والمحافظة في تنفيذ الأعمال التنموية التي سوف تشهدها المنطقة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة وممثلي أهالي سهل الحسينية للتوافق على ٱلية وخطة العمل وتوفير جميع التسهيلات للمزارعين بالمنطقة، وذلك للبدء في أعمال إزالة التعديات الممثلة في المزارع السمكية، وتنفيذ أعمال تجفيف الأرض واستصلاحها لتنضم للرقعة الزراعية بالمحافظة.