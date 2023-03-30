الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ البحيرة تبحث مطالب 27 مواطنًا

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كل السبل للتخفيف عن كاهلهم، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود كل أجهزة ومديريات المحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمدن والمراكز المختلفة وبالشكل اللائق. 

جاء ذلك أثناء لقاء خدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بالديوان العام برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبحضور  كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارة الصحة والتضامن الإجتماعي والقوى العاملة. 

والتقت نائب المحافظ بـ 27 مواطنًا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وعرض كل مواطن مشاكله واحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسؤولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب التي تمثلت فى 19 حالة مساعدة مالية و7 حالات تجديد مساعده ، وتوفير 4 فرص عمل و3 حالات صرف علاج من صندوق دعم الدواء، وتوفير 2 كرسي متحرك وجهاز تعويضى ، وتوفير سيارة إسعاف لنقل مرضي بالمجان،  وحالتي مساعدة زواج و2 طلب متابعه علاج بالتأمين الصحى و2 حالة إجراء عملية جراحية و 3 طلب صرف علاج من صندوق دعم  الدواء بالمحافظة.

وأكدت نهال بلبع، ضرورة الالتقاء بالمواطنين للوقوف على كل احتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدولة بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كل الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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