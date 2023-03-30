الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب كشافات إنارة ومقاعد بالحدائق فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

أعلن هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن بدء أعمال تجميل وتطوير الحدائق العامة بالمدينة، والتي تشمل صيانة وتركيب كشافات إنارة وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين، في إطار استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف 2023.

وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وفتح الشوارع وكذا ازالة الحشائش ورفع كل المخلفات وأكد على استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولًا بأول، مشددًا أيضًا على ضرورة استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والمداخل ورصد أي أعطال وصيانتها فوراً.

وأوضح عطية، أنه يتم حاليًا أعمال تطوير منطقة الزهراء (ج)، حيث تم الانتهاء رفع الأسفلت المتهالك ووضع الطبقة الأسمنتية وجار تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى مع توسعة الطريق وتركيب البلدورات والإنترلوك وكذا وصع طبة الأسفلت النهائية على الجانبين على أن يتم البدء من ميدان الزهراء حتى بداية منطقة السلام.

وأضاف أنه استجابة لرواد وأهالي مصيف بلطيم ونظرًا لأعمال الصرف الصحي وكذا أعمال تغيير أسلاك الضغط العالي بقرية الشيخ مبارك إلى كابلات أرضية وتدعيم هذه المنطقة بخطوط مياه شرب والجاري تنفيذ هذه المشروعات بمدخل النرجس، كما أنه سيتم فتح بوابة مدخل الأمل ويمكن للجميع استخدامها في الدخول والخروج من المدينة.

بلطيم مقاعد كفر الشيخ موسم الصيف حدائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«ابدأ» تستقبل سفير النمسا لبحث سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة المصرية

«كانت بتحضر الفطار».. كهربائى يقتل زوجته بالجيزة

محافظ سوهاج يشهد حفل إطلاق برنامج «أسرة»

رئيس جامعة أسيوط: تطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الأماكن الشاغرة

«جعفر العمدة» الترند رقم 1 فى الإمارات

ماكرون يتمسك بإقرار نظام التقاعد ويرفض طلبات المتظاهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن