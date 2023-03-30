تركيب كشافات إنارة ومقاعد بالحدائق فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ

أعلن هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن بدء أعمال تجميل وتطوير الحدائق العامة بالمدينة، والتي تشمل صيانة وتركيب كشافات إنارة وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين، في إطار استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف 2023.

وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وفتح الشوارع وكذا ازالة الحشائش ورفع كل المخلفات وأكد على استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولًا بأول، مشددًا أيضًا على ضرورة استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والمداخل ورصد أي أعطال وصيانتها فوراً.

وأوضح عطية، أنه يتم حاليًا أعمال تطوير منطقة الزهراء (ج)، حيث تم الانتهاء رفع الأسفلت المتهالك ووضع الطبقة الأسمنتية وجار تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى مع توسعة الطريق وتركيب البلدورات والإنترلوك وكذا وصع طبة الأسفلت النهائية على الجانبين على أن يتم البدء من ميدان الزهراء حتى بداية منطقة السلام.

وأضاف أنه استجابة لرواد وأهالي مصيف بلطيم ونظرًا لأعمال الصرف الصحي وكذا أعمال تغيير أسلاك الضغط العالي بقرية الشيخ مبارك إلى كابلات أرضية وتدعيم هذه المنطقة بخطوط مياه شرب والجاري تنفيذ هذه المشروعات بمدخل النرجس، كما أنه سيتم فتح بوابة مدخل الأمل ويمكن للجميع استخدامها في الدخول والخروج من المدينة.