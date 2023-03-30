الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول الدفعة الثالثة من 65 ألف شنطة رمضانية لتوزيعها بكفر الشيخ

الشنط
الشنط

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 3 آلاف شنطة رمضانية، كدفعة ثالثة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الدسييب، السكرتير المساعد، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وصول 3 آلاف شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة ثالثة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع الدفعتين الأولى والثانية وعددهما 3 آلاف شنطة، للأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة، وجاري توزيع الدفعة الثالثة.

وكان قد أوضح الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، أنه يتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك فضلًا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

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