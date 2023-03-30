الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مديريات التعليم تعلن تفاصيل تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديريات التربية والتعليم، أنه تطبيقا للمادة الأولى من القرار الوزاري 41 لسنة 2020، ,الذي نص على أنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف، من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى، من أخصائي إلى معلم والعكس، من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي والعكس، ومن معلم مادة إلى معلم مادة أخرى، ومن تخصص إلى تخصص آخر بالتعليم الفنى، من معلم فصل إلى معلم مادة والعكس، tيجب مراعاة الآتي:

_  مراعاة معدلات العجز للمرحلة وللمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها، على أن تتحمل الإدارة التعليمية والتوجيه المسئولية على ما يخالف ذلك.
_ التأكيد علي مناسبة المؤهل العالي التربوي أو المؤهل العالي الحاصل عليه المعلم مع التخصص الذي يريد النقل له.
_ التأكد من تدريس كل معلم للمادة الدراسية المرتبطة بتخصصه العلمي.

ثانيا : الأوراق المطلوبة:
_ موافقة صريحة من قبل التوجيه الفني العام للمادة الدراسية على الطلب.
- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة وصورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة معتمدة من آخر تقريرين لتقييم أداء المعلم.
_صورة معتمدة من المؤهل الدراسي المؤهل التربوي إن وجد.
- صورة معتمدة من أمر الندب للمرحلة أو المادة لمنتدب إليها.

ثالثا: يتم تسليم الطلبات من المعلمين إلى التوجيه الفني بالإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات من الإدارة التعليمية حتى الخميس 11 مايو المقبل ولن يلتفت لأى طلبات ترد بعد هذا الموعد.

رابعا: يتم تجميع كافة الطلبات بالتوجيه الفني العام المختص بالمديرية لكل مادة ويقوم بمراجعة البيانات مراجعه دقيقة وتجمع في كشوف نسخة ورقية ونسخة إكسل".
خامسا: يقوم التوجيه العام بتسليمها إلى إدارة التنسيق المختص بالمديرية وتشمل: الطلب والمستندات الخاصة بالمعلم مستوفي جميع الموافقات والكشوف الورقية ونسخة اكسل طبقا للنموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس 18 مايو 2023 م.

inbound7689924871548126925
inbound7689924871548126925
الأوراق المطلوبة الادارة التعليمية التعليم الفنى التربية والتعليم المؤهل التربوي الرقم القومى المسمى الوظيفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

مديريات التعليم تعلن تفاصيل تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين 2023

بدء صرف «تموين أبريل» لـ64 مليون مواطن السبت

الاتحاد السكندرى يؤمن على هشام صلاح بتمديد التعاقد معه 5 مواسم مقبلة

السيطرة على تسرب غاز فى الدقى دون إصابات

الانتقادات تُجمّد مفاوضات الزمالك مع الكرواتى كريشمير «خاص»

محافظ السويس يستقبل وفد الشركة المصرية الصينية لمناقشة مشروعات المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن