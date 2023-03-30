مديريات التعليم تعلن تفاصيل تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين 2023

أعلنت مديريات التربية والتعليم، أنه تطبيقا للمادة الأولى من القرار الوزاري 41 لسنة 2020، ,الذي نص على أنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف، من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى، من أخصائي إلى معلم والعكس، من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي والعكس، ومن معلم مادة إلى معلم مادة أخرى، ومن تخصص إلى تخصص آخر بالتعليم الفنى، من معلم فصل إلى معلم مادة والعكس، tيجب مراعاة الآتي:

_ مراعاة معدلات العجز للمرحلة وللمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها، على أن تتحمل الإدارة التعليمية والتوجيه المسئولية على ما يخالف ذلك.

_ التأكيد علي مناسبة المؤهل العالي التربوي أو المؤهل العالي الحاصل عليه المعلم مع التخصص الذي يريد النقل له.

_ التأكد من تدريس كل معلم للمادة الدراسية المرتبطة بتخصصه العلمي.

ثانيا : الأوراق المطلوبة:

_ موافقة صريحة من قبل التوجيه الفني العام للمادة الدراسية على الطلب.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة وصورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة معتمدة من آخر تقريرين لتقييم أداء المعلم.

_صورة معتمدة من المؤهل الدراسي المؤهل التربوي إن وجد.

- صورة معتمدة من أمر الندب للمرحلة أو المادة لمنتدب إليها.

ثالثا: يتم تسليم الطلبات من المعلمين إلى التوجيه الفني بالإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات من الإدارة التعليمية حتى الخميس 11 مايو المقبل ولن يلتفت لأى طلبات ترد بعد هذا الموعد.

رابعا: يتم تجميع كافة الطلبات بالتوجيه الفني العام المختص بالمديرية لكل مادة ويقوم بمراجعة البيانات مراجعه دقيقة وتجمع في كشوف نسخة ورقية ونسخة إكسل".

خامسا: يقوم التوجيه العام بتسليمها إلى إدارة التنسيق المختص بالمديرية وتشمل: الطلب والمستندات الخاصة بالمعلم مستوفي جميع الموافقات والكشوف الورقية ونسخة اكسل طبقا للنموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس 18 مايو 2023 م.