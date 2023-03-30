جفاف وتراجع حدة الأمطار.. ماذا يحدث فى تونس؟

كشفت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من تونس، تفاصيل تعرض البلاد لجفاف وتراجع حدة الأمطار، مؤكدة أن وزارة الفلاحة في تونس بدأت في خطة لترشيد استهلاك المياه لمواجهة الجفاف.

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إن الوضع صعب جدًا فيما يتعلق بطول فترات الجفاف التي عرفتها تونس، مضيفة: «حاليًا هناك تراجع كبير في سقوط الأمطار، وبالتالي نسبة امتلاء السدود تراجعت كثيرًا».

وأضافت أنه حسب الإحصائيات والأرقام التي نشرتها وزارة الفلاحة التونسية في الفترة الأخيرة فإن نسبة امتلاء سدود شمال غرب البلاد تصل إلى 36.9%، موضحة أن أهمية تلك السدود أنها تزود العديد من المناطق بمياه الشرب.

وأشارت إلى أن مخزون السدود تراجع بأكثر من 500 ألف مليون متر مكعب في الفترة الماضية بسبب الجفاف، موضحة أن هذا مؤشر خطير جدًا فيما يخص التزود بمياه الشرب.