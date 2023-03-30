الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل طفل عمره 10 سنوات «أخذًا بالثأر» فى قنا

جثة
جثة

ارتفع عدد ضحايا مشاجرة مسلحة في قرية السمطا في مركز دشنا بمحافظة قنا، إلى قتيلين، حيث قُتِل طفل عمره 10 سنوات في أثناء عودته من أرض زراعية، وهو من عائلة المتهم بقتل الضحية الأولى.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل اثنين بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة، في قرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مقتل “دياب. ع. إ”، 30 عامًا، و"معروف. أ"، 10 أعوام، بطلق ناري في قرية السمطا مركز دشنا.

تقرر نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

إثر نشوب مشاجرة أخطرت النيابة أخل التحقيقات البدأ التحقيق الجثتين

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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