الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس الحكومة بولاية نور دراين الألمانية يلتقى موفد الأوقاف (صور)

مائدة إفطار جماعية
مائدة إفطار جماعية بألمانيا

نظّم رئيس الحكومة بولاية نور دراين فستفالين بألمانيا، مائدة إفطار جماعية بحضور القارئ الشيخ نادي فوزي علي سعداوي، أحد سفراء دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة ألمانيا، والسيد عبدالصمد اليزيدي أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، وعدد من الشخصيات العربية والإسلامية، وذلك في جو مفعم بأجواء المحبة والود.

والتقى خلال الإفطار رئيس حكومة الولاية موفد الأوقاف، مرحبًا به ومشيدًا بدور مصر في نشر الفكر الوسطي، وذلك بما يؤكد الدور الديني والوطني العام الذي يقوم به سفراء دولة التلاوة، كإحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي.

المانيا الأوقاف شهر رمضان سفراء دولة التلاوة المصرية جمهورية مصر العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

تكثيف الحملات الدورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى بيلا بكفرالشيخ

محافظ أسيوط يمنح مكافأة تميز لمركز أبنوب لإنجازه أكبر قدر من عقود تقنين الأراضى

العثور على جثتين لمتسول وعامل بشوارع المرج والسلام

مقتل طفل عمره 10 سنوات «أخذًا بالثأر» فى قنا

التحفظ على 9.2 ألف قطعة ألعاب النارية محظورة الاستخدام بالإسكندرية

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة السابعة.. زواج العوضى وياسمين عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن