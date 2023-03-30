رئيس الحكومة بولاية نور دراين الألمانية يلتقى موفد الأوقاف (صور)

نظّم رئيس الحكومة بولاية نور دراين فستفالين بألمانيا، مائدة إفطار جماعية بحضور القارئ الشيخ نادي فوزي علي سعداوي، أحد سفراء دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة ألمانيا، والسيد عبدالصمد اليزيدي أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، وعدد من الشخصيات العربية والإسلامية، وذلك في جو مفعم بأجواء المحبة والود.

والتقى خلال الإفطار رئيس حكومة الولاية موفد الأوقاف، مرحبًا به ومشيدًا بدور مصر في نشر الفكر الوسطي، وذلك بما يؤكد الدور الديني والوطني العام الذي يقوم به سفراء دولة التلاوة، كإحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي.