صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجنود الروس قضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأفشلوا أيضًا عملية استبدال وحدات العدو في المواقع الأمامية.



وقال زيبينسكي: "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف العسكريون من مجموعة "زاباد" وقضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر وألوية الدفاع الإقليمي 103 و05، كما أفشلوا تناوب الوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع المتقدمة بمنطقة بلدة مولتشانوفو".



وأشار الضابط الروسي، إلى أن مدفعية قوات "زاباد" دمرت مجموعتين ضاربتين لقذائف الهاون للعدو في منطقة كراخملنوي وكوتلياروفكا.



وأضاف زيبنسكي، أنه في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول، حاولت قوات أوكرانية إجراء استطلاع و"تكبد العدو خسائر، نتيجة للهجوم المضاد لقواتنا، واضطر للتراجع إلى مواقع سابقا. وخلال المعركة تم القضاء على نحو 15 مسلحا وأسر خمسة".



وتابع رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، قائلا أن أطقم منظومة الصواريخ "تور" المضادة للطائرات، دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية من طراز "فوريا" في منطقة بلدتي ناوغولنيوي وفيليكي-فيسيلوك.

هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

