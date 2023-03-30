حنان مطاوع: أول ظهور لى كان فى «حديث الصباح والمساء»

استضاف برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، وجيهان خليل، والمُذاع عبر فضائية " تن"، مساء اليوم الأربعاء، الفنانة حنان مطاوع، لتكشف عن عدد من أسرار حياتها الشخصية.

وقالت: "أول مرة أدخل مجال التمثيل، بعد ثانوية عامة عملت جريمتين في حياتي، إني دخلت علمي وإن ميولي أدبية، دخلت علمي عند في بابا، من باب التمرد عشان أبعد عن مجال بابا في الفن، ولما دخلت تجارة إنجلش قلت هضيع مستقبلي في العند، وحاسة إني عمري بيتسرق".

وتابعت: "اكتشفت عالم الفنون والتشخيص والتعبير عن الآخر مستهويني، قلت أدخل أكتشف نفسي، وأول حاجة عملتها أفلام روائية قصيرة، واتعلمت على إيد داود عبدالسيد، واترشحت من خلاله لفيلم، مع الفيشاوي، ونيللي كريم".

وأردفت: "أول حاجة عملتها ظهرت للجمهور في حديث الصباح والمساء، وبعدها مسلسل سارة".