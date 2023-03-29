الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير السعودية لدى الجابون يقدم أوراق اعتماده للرئيس

الخارجية السعودي
الخارجية السعودي

قدم سفير السعودية لدى جمهورية الجابون، فراج بن نادر اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية الجابون للرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون.

ونقل السفير بن نادر خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما له بوافر الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الجابون دوام التقدم والازدهار. 

وأكد الرئيس الجابوني، تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها،  كما تمنى للسفير التوفيق في مهامه الجديدة.

السعودية سفير الاقتصاد الجابوني الأمير محمد بن سلمان خادم

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