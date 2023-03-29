تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة في حلوان

جدد قاضى المعارضات محكمة جنح حلوان اليوم الأربعاء، حبس شاب بتهمة التحرش بطفلة بمنطقة المثلث بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 23 سنة، وحاول تجريد طفلة تبلغ من العمر 12 سنة من ملابسها والتحرش بها وداخل العقار وهروب الطفلة منه، ثم قامت بابلاغ أسرتها التى حررت محضر على الفور.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من والد طفلة يتهم فيه جارهم بالتحرش بنجلته، وتوجهت الأسرة إلى قسم شرطة حلوان للإبلاغ، وتم ضبط الشاب، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.