الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشارلز يتوجه إلى ألمانيا في أول زيارة خارجية منذ إعلانه ملكا لبريطانيا

الملك تشارلز
الملك تشارلز

غادر الملك تشارلز إلى ألمانيا اليوم الأربعاء في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.
وكان من المقرر أن يتوجه تشارلز، الذي تولى العرش خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث في سبتمبر، إلى فرنسا أولا لكنه ألغى هذه المحطة في الجولة بسبب اضطرابات عنيفة احتجاجا على قانون التقاعد الجديد.
وقال قصر بكنجهام إن زيارة تشارلز لألمانيا ستستمر ثلاثة أيام وستشمل العاصمة برلين وولاية براندنبورج بشرق البلاد ومدينة هامبورج الساحلية الشمالية وإنه سيتطرق إلى قضايا تواجه البلدين مثل الاستدامة والأزمة الأوكرانية.
وقال قائد الطائرة التي ستقل تشارلز قبل الإقلاع اليوم الأربعاء إن طائرات مقاتلة سوف ترافق طائرة الملك عند دخولها إلى برلين.
وسيستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الملك وعقيلته كاميلا بمراسم عسكرية تقام عند المعلم الأشهر في برلين (بوابة براندنبورج) التي ترمز لانقسام البلاد خلال الحرب الباردة وما تلى ذلك من إعادة توحيد.
وستكون مراسم الاستقبال تلك هي الأولى التي تقام لزعيم دولة زائر عند بوابة براندنبورج.
وقال شتاينماير، الذي يستعد لإقامة مأدبة رسمية غدا الخميس في القصر الرئاسي بيليفو للزوجين الملكيين، إن اختيار تشارلز لفرنسا وألمانيا لأول زيارة دولة يقوم بها حتى قبل تتويجه المقرر في مايو يمثل "بادرة أوروبية" مهمة.
وأضاف في كلمة عبر الفيديو قبل بدء الزيارة "أود أن أقول له ولجميع البريطانيين بطبيعة الحال إننا في ألمانيا وأوروبا نأمل في علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد البريكست".
وفي تأكيد على اهتمام تشارلز بالقضايا البيئية، سيكون من أولى الفعاليات التي يشارك فيها في برلين منتدى حول الاستدامة حيث سيلتقي بوزيري الخارجية والاقتصاد الألمانيين اللذين ينتميان إلى حزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.
وسيلتقي أيضا في المنتدى قادة أعمال وأكاديميين وممثلين للمجتمع المدني لمناقشة مسائل من الهيدروجين واستخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى إزالة الكربون في القطاع الصناعي، وفقا لقصر بكنجهام.

الملك تشارلز المانيا بريطانيا بريطانيا والاتحاد الأوروبي لندن الملكة إليزابيث فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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