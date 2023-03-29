الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي»: إيران تواصل تجهيز إرهابيين يستهدفون مواطنينا

ايران وامريكا
ايران وامريكا

قال رئيس لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن إيران تواصل تجهيز إرهابيين يستهدفون الأمريكيين.

وأضاف: “ما زلنا مكتوفي الأيدي ونراقب إيران تسعى للنووي”.

ووصفت إيران الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت جماعات موالية لها في سوريا ردّا على ضربة قاتلة بطائرة مسيّرة، بأنها "هجوم عدواني وإرهابي".

وقُتل 19 مقاتلاً على الأقل، غالبيتهم من السوريين، جراء هذه الضربات التي وقعت ليل الخميس الجمعة في شرق سوريا، بحسب آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إيران أمريكا الإرهاب النوو صيانة

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بعد الفاصل

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