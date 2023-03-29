«لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي»: إيران تواصل تجهيز إرهابيين يستهدفون مواطنينا

قال رئيس لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن إيران تواصل تجهيز إرهابيين يستهدفون الأمريكيين.

وأضاف: “ما زلنا مكتوفي الأيدي ونراقب إيران تسعى للنووي”.

ووصفت إيران الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت جماعات موالية لها في سوريا ردّا على ضربة قاتلة بطائرة مسيّرة، بأنها "هجوم عدواني وإرهابي".

وقُتل 19 مقاتلاً على الأقل، غالبيتهم من السوريين، جراء هذه الضربات التي وقعت ليل الخميس الجمعة في شرق سوريا، بحسب آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.