فحص 88 حالة فى قافلة طبية استهدفت 8 قرى بأسوان

قال مدير عام التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، محمد يوسف، إنه تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع جمعية الأورمان، داخل مستشفى أسوان الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 88 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بـ8 قرى بمحافظة أسوان.

وأكد يوسف، في تصريح له اليوم، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين من قرى عزبتي الواحي، وحجاجي ، والرغامة البلد، وكوم أمبو قبلي مركز كوم أمبو، وقرى سن الجبل، والسيل الريفي، وكيما، وأبو الريش مركز أسوان، في جميع التخصصات من (صدر - عيون - أعصاب -عظام- مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك).

من جهته، قال مدير عام الأورمان، ممدوح شعبان، إنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن جمعية الأورمان، بمحافظة أسوان، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها - بجانب تنمية القرى الفقيرة - تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلًا عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.