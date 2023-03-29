الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للإعاقة» يشيد بترجمة الجزء الثاني من «يحيى وكنوز» إلى لغة الإشارة

مسلسل يحيى وكنوز
مسلسل "يحيى وكنوز"

أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بإتاحة الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني «يحيى وكنوز» الذي يُعرض حاليًا على شاشة "DMC" ومنصة "Watch IT" التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وترجمته إلى لغة الإشارة، الأمر الذي يعمل على تحقيق الشمولية في وصول فكرته الهادفة لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وفي سياقٍ متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحيى وكنوز" عمل على تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 من خلال الإتاحة الإشارية التي وفرّها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والإسهام في رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة  بالحضارة الفرعونية، والعراقة المصرية، من خلال تسليط الضوء على كنوز مصر الأثرية والمدن الساحلية الغنية بها.

وأشارت في بيانٍ صحفي صادر عن المجلس؛ إلى أن ترجمة مسلسل "يحيى وكنوز" إلى لغة الإشارة من قبل شخصية كرتونية تمثل بطل هذا العمل، عمل على جذب عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة، لتٌكسبه شريحة جماهيرية عريضة تتفاعل وتتجاوب معه، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ووجهت "المشرف العام" على المجلس؛ الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرضها الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "يحيى وكنوز" بشكل متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكل القائمين على هذا العمل الفني الهام الذي يجمع بين التسلية والتثقيف.

يذكر أن المسلسل الكرتوني"يحى وكنوز" الذي يعرض حاليًا تحت عنوان «سر البردية» على شاشة فضائية "DMC" ومنصة "Watch IT" التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من إنتاج شركة هاشتاج، وتأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد.

ويشارك في المسلسل بالأداء الصوتي الفنانين أحمد السقا، ياسر جلال، أحمد العوضى، إسعاد يونس، سامي مغاوري، عصام السقا، إلى جانب الأطفال التي تجسد شخصية "يحيى وكنوز"، ويأتي هذا العمل مدعومًا بلغة الإشارة ليحقق المساواة في التسلية والترفية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى استعراض معلومات متنوعة عن الحضارة المصرية القديمة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز المتحدة للخدمات الإعلامية لغة الإشارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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