الأربعاء 29 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101تتصدر التريند|ظهور أحمد وفيق ومعلومات مهمة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تصدرت الحلقة الـسادسة من مسلسل الكتيبة 101 تريند جوجل أمس، وذلك لما شهدته من أحداث مثيرة، إذ شهدت الحلقة أول ظهور للفنان أحمد وفيق بالمسلسل.

الحلقة الـسادسة من مسلسل الكتيبة 101

يجسد الفنان أحمد وفيق في مسلسل الكتيبة 101 دور أحد الضباط و قد ظهر في حلقة أمس وهو يجري حوارًا مع الفنان آسر ياسين بخصوص التكفيري أبوعمار المهاجر، إذ أظهرت الحلقة أن الفنان أحمد وفيق قد جاء من أجل مهمة محددة وهى الحصول على إجابات من التكفيري أبو عمار عن أسئلة الضباط له، للحصول منه على معلومات خطيرة أبرزها وقت انضمامه للتنظيم في سيناء.

كما تطرق حوار الضابط "أحمد وفيق" إلى ابن التكفيري أبو عمار الطفل "زياد" والمتواجد في سيناء، وعن مكان وقوعه بالتحديد، وذلك لكي يحصل على معلومات جديدة بخصوص الإرهابيين والتكفيريين في سيناء عن أبو البراء قائد الجناح العسكري ومفيد التنظيم الإرهابى وعدد من الشخصيات الذى يرغب الجيش والأجهزة الأمنية في معرفتها.

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الحلقة الـسادسة من مسلسل الكتيبة 101 تتصدر التريند

وفي "الدستور" وباستخدام عدد من أدوات البحث فباستخدام أداة البحث TRACK MY HASHTAG تبين أنه تم تداول اسم مسلسل الكتيبة 101 من خلال 100 تغريدة.

وكان إجمالي عدد الذين وصلتهم هذه التغريدات 14423175متابع، ومثلت إعادة التغريدات العدد الأكبر بنسبة 59%، تلتها التغريدات بنسبة 39%، وأخيرًا جاءت الردود بنسبة 2%.

 

أما باستخدام أداة التحليل SOCIAL SEARCHER تبين أنه تم تداول 100 تغريدة على تطبيق تويتر تحمل اسم مسلسل الكتيبة 101.

وباستخدام أداة التحليل TWEET BINDER تبين تداول 200 تغريدة مثلت فيها إعادة التغريد 67% بواقع 135 تغريدة، وجاء تداول تغريدات تحمل الصور واللينكات بنسبة 26% بواقع 52 تغريدة.

 

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهى "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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