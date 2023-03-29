الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
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فن

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين

الكتيبة 101
الكتيبة 101

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث عن ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين بعد أن اشتعلت الأحداث خلال الفترة الماضية.

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة

نقدم لمتابعي الدستور ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين حيث شهدت الحلقة، تتغير الضابط نور ملامحه ولهجته إلى شخص عرباوي حتى يطمأن له الإرهابيين ويأخذوا السيارة كعادتهم في قطع الطريق ولكن تسلل الشك لقلب قائد التنظيم مرة أخرى فطلب من نور ألا يمشى واستدعاه  وبعد حالة من الخوف والجدل قال له إنه من العريش فسمح له الإرهابي بالعودة مترجلًا مرة أخرى.

وأظهرت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 مشاهد حيّة لتفجير القوات المسلحة مزرعة "أبوأنس"، أحد العناصر الإرهابية حيث دمرتها القوات الجوية بالطائرات بعد تحديد مكانها عبر الجي بي إس الموجود بالسيارة التي استولى عليها عناصر التنظيم الإرهابي.

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وأظهرت الحلقة 6 من مسلسل الكتيبة 101 بداية الغدر بين عناصر التهريب وتنظيم داعش الإرهابي حيث أخبر ابن عمه د.وحيد (فتحي عبدالوهاب) الذي يعمل معه في مجال التهريب، أنه غير مطمئن لـ أبوبراء وعملياته التي يجهّز لها.

أبطال الكتيبة 101

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من النجوم منهم عمرو يوسف وآسر ياسين ووفاء عامر وخالد الصاوي ووليد فواز وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف إياد صالح ومن إخراج سينرجي ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.

مواعيد مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة. 

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