الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير وعظ مطروح: الأزهر الشريف قبلة المسلمين في العلم

مدير عام وعظ مطروح
مدير عام وعظ مطروح

قال الشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الأزهر جامع وجامعة، قبلة العلم والعلماء الذي صدّر العلم إلى شتى بقاع العالم، فأول صلاة في الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان سنة ٣٦١ هجرية في مثل هذا اليوم منذ أكثر من ألف عام من العطاء المتواصل.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال  بمرور 1083 عامًا على إنشاء الجامع الأزهر الشريف، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ونائبته الدكتورة دينا عثمان، والشيخ عبدالعظيم سالم، مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وعدد من مديري المديريات وممثلي الأوقاف والكنيسة وأبناء مطروح.

وأوضح أن الأزهر الشريف قاوم الاستعمار وقاوم التتار وكان ذلك شاهداً في معركة عين جالوت بعدما نسج التتار ظلمهم على المسلمين وامتد قهرهم إلى شتى بقاع العالم الإسلامي وقُتِلُ الخليفة في بغداد وبدلوا لون ماء الفرات إلى لون الدم وألقوا بالكتب الشرعية والعربية في نهر الفرات وجعلت معبراً للسير عين جالوت وكان ذلك بفضل الله ثم بفضل منبر الأزهر الشريف الصداح بالحق فكانت نهايتهم في عين جالوت.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف كما كان يصُدّ العدوان العسكري ببث روح المقاومة فإنه كان يصد العدوان الفكري بما يحمله من وسطية الإسلام واعتداله فكما أن الكعبة المشرفة المطهرة قبلة المسلمين في العبادة فإن الأزهر الشريف قبلة المسلمين في العلم ويجمع بينهما ارتباط المسلمين عبادة وعلمًا.

لجنة الفتوى بالأزهر الشريف جامع الأزهر الشريف الكعبة المشرفة العدوان العسكري الشيخ الشعراوي العالم الإسلامي السابع من رمضان الجامع الأزهر الشريف مطروح

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