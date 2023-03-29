538 مليون جنيه استثمارات جديدة لشركة جنوب الدلتا في 2024

انتهت، منذ قليل، الجمعية العامة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2023 / 2024.

وشهدت أعمال الجمعية استعراض الموازنة العامة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وجاءت أبرز النقاط بها:

1- المستهدف تنفيذ استثمارات بمبلغ 538.359 مليون جنيه خلال العام المالى 2023/2024 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتنفيذ تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.

2- تم ضخ استثمارات جديدة يتم تمويلها من الموارد الذاتية بالشركة تستهدف رفع الحمل الاقصى ليصل الى 2501.18 ميجاوات خلال عام الموازنة 2023 / 2024.

وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2023/202 لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء تنفيذ ما يلى:

استكمال منظومة الشباك الواحد بجميع فروع الشركة لتسهيل أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم و الاستمرار في تطوير مراكز شحن وتحصيل الفواتير بديوان عام الشركة والقطاعات والفروع.

استمرار تدعيم إدارات خدمة العملاء بفروع الشركة المختلفة ببرنامج آلى يتيح لهم تسجيل الشكاوى مع سرعة العمل على حلها.

وتستهدف الشركة تحسين نسبة الفقد لتصبح 15.12 % خلال العام المالي 2023 / 2024 عن طريق:

تنشيط أعمال الضبطية القضائية وحملات شرطة الكهرباء للحد من سرقات التيار.

سرعة تركيب العدادات للمشتركين الجدد وتقليل فترات الانتظار مع الالتزام التام بخطة تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين ومنها دور العبادة والمصالح الحكومية لحصر استهلاكاتها الفعلية التزاما بقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

المراجعة الدورية للعدادات وتغيير التالف منها بعدادات مسبوقة الدفع وكذلك استبدال العدادات الرباعيه بعدادات مسبوقة الدفع.

ومواكبة لرؤية الادارة السياسية تستهدف الشركة خلال العام المالي 2023/202 تركيب عدادات كما يلي:

تركيب عدادات ثلاثية بنظام الكارت مسبوق الدفع بنحو 10 آلاف عداد.

تركيب عدادات أحادية بنظام الكارت مسبوق الدفع بنحو 400 ألف عداد.

تركيب عدادات ذكية بنحو 6.2 ألف عداد.