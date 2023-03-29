جرعة مخدرات زائدة.. العثور على جثة عاطل بالمنوفية

عثر أهالي عاطل بالمنوفية على جثمانه بمنزله والذي لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة بإحدى قرى مركز أشمون، وعلى الفور، أبلغوا مركز الشرطة وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث وبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد استقبال بلاغ بالعثور على جثمان شخص من له معلومات جنائية، وذلك داخل منزله عن طريق أهليته، وعلى الفور، كلّف قوة أمنية للانتقال والفحص وبيان سبب الوفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع (ه‍، ع، ص) - 37 عامًا بدون عمل مقيم إحدى قرى مركز أشمون من ذوي المعلومات الجنائية، داخل غرفة نومه، وبالمعاينة تأكد من سلامة جميع المنافذ والأبواب وبجواره متعلقاته الشخصية وعدد 3 سرنجه و6 أنبولات.

وبسؤال أهليته، أكدوا على أنه من متعاطي مخدر الهيروين، ويقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته وعللوا وفاته بتناول جرعة زائدة من المخدرات، وبالكشف عليه عن طريق مفتش الصحة معاينة الطب الشرعي، أكد على أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وعلى الفور حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 4244 إداري مركز أشمون وذلك بعد سماع أقوال أسرة المتوفي، وإرفاق تقرير مفتش الصحة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.