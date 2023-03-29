استبعاد أوزبكى من البلاد للصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم رقم 449 لسنة 2023 ، وهو إبعاد المدعو NASRULLOKH ABDUGAFFOR UGLI OSTANAKULOV أوزباكستاني الجنسية - مواليد 1998 /30/10، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023/3/26 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.