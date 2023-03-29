الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استبعاد أوزبكى من البلاد للصالح العام

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم رقم 449 لسنة 2023 ، وهو إبعاد  المدعو NASRULLOKH ABDUGAFFOR UGLI OSTANAKULOV أوزباكستاني الجنسية - مواليد 1998 /30/10، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023/3/26 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

الصالح العام وزير الداخلية الجريدة الرسمية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

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بعد الفاصل

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