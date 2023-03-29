الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: الصين لم تبد اهتماما بالحوار مع واشنطن حول الأسلحة النووية

البنتاجون
البنتاجون

أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الفضاء جون بلامب، الثلاثاء، أن الصين لم تبد اهتمامًا ببدء حوار مع الولايات المتحدة حول موضوع الأسلحة النووية فيما تعمل على تحديث قواتها النووية.

وقال بلامب خلال جلسة استماع في الكونجرس "الصين منخرطة في توسع كبير سريع الخطى وتحديث لقواتها النووية، لكن بكين لم تبد اهتمامًا بإقامة حوار مع واشنطن يتعلق بالأسلحة النووية".

وأضاف أن "غياب الحوار يولد عدم الثقة في وقت السلم ويمكن أن يؤدي إلى سوء تقدير خلال الأزمات".
 

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بعد الفاصل

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