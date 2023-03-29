الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولى: مصر تسعى لأن تصبح أكبر مولد لطاقة الرياح فى أفريقيا 2030

طاقة الرياح
طاقة الرياح

كشف موقع رابطة شركات إنتاج وتوزيع الطاقة "AEEolica" الإسبانية، إن مصر تسعى لأن تصبح أكبر مولد لطاقة الرياح في أفريقيا بحلول عام 2030.

وأبرز التقرير إنفوجراف نشره المركز على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أظهر أن مصر ستصبح المولد الأول يليها المغرب والجزائر، كما ستظل الصين أكبر منتج لطاقة الرياح وأكبر مطور لطاقة الرياح على مستوى العالم.

كما أظهر أن ما يقرب من 7.8% من الكهرباء تم توليدها من الرياح على مستوى العالم في عام 2022.

وذكر التقرير أن الرياح هي أكبر وأسرع مصدر معروف للطاقة المتجددة حول العالم، كما أشار إلى أنه سيتم توليد 21% من الطاقة العالمية من طاقة الرياح بحلول عام 2023، إذا كنا لا نزال نهدف إلى تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية.

يشار إلى أنه في عام 2019 أنتجت مصر 6000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكان هذا يمثل 11% من مزيج الطاقة في البلاد الذي بلغ 55000 ميغاواط في ذلك العام.

وأبرز التقرير تصريحات لوزارة الكهرباء في عام 2021 ، ذكر أن مصر رفعت حصة الطاقة المتجددة إلى 20% من المزيج ، وحاليا كان من المقرر تحقيقه بحلول عام 2022، الهدف هو جعل الطاقة المتجددة تشكل 42% من الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2035.

من جانبه قال موقع "انيرجي ديجيتال" الدولي، إن مصر تتمتع بوفرة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تسمح بتوليد الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية للغاية - وهو عامل تمكين رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها تقع بالقرب من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر، ما يوفر فرصًا قوية للتصدير.

وسلط الموقع الدولي المعني بالطاقة الضوء على الاتفاقية التي تم توقعيها بين مصر والإمارات لتطوير واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم في مجال الطاقة المتجددة.

2023 2022 2021 الانبعاثات الصفرية التواصل الاجتماعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

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تقرير دولى: مصر تسعى لأن تصبح أكبر مولد لطاقة الرياح فى أفريقيا 2030

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