الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشارع الأردني يتابع باهتمام الدراما المصرية في شهر رمضان

دراما المتحدة
دراما المتحدة

عرض برنامج منتصف النهار، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا يكشف مدى اهتمام الشارع الأردني بمتابعة الدراما المصرية في شهر رمضان. 

وقال مواطن أردني، إن مصر مبدعة في كل شيء حتى في مسلسلاتها، لافتاً إلى أن أفضل مسلسل رمضاني هو "الكبير أوي7" للفنان أحمد مكي، معقبًا: "مسلسل بيجنن"، كما عبر عن إعجابه الشديد بمسلسل "الكتيبة 101" الخاص بقضايا الحروب.

وأضاف مواطن أردني آخر، أن المسلسلات المصرية أصبحت جزء فعلي من شهر رمضان، لافتاً إلى  أنه كان يتابع المسلسلات المصرية عندما كان صغيراً وأنه استمر في هذا العادة حتى كبر، معقبًا: "نتابع في شهر رمضان مسلسل رسالة الإمام، وهو من أولى حلقاته حلو". 

وأكد مواطن أردني، أنه من السنة للسنة التالية، فإن شهر رمضان المبارك يعتبر الفترة الوحيدة التي نفرح فيها وننبسط ونسعد فيها، بسبب مسلسلات رمضان، معقبا: “نتابع مسلسل الكبير أوي وهو المسلسل الوحيد الذي أتابعه”.

وأشار مواطن أردني إلى أنه حريص على متابعة مسلسل عملة نادرة، للفنانة نيللي كريم، معقبًا: "بحب تمثيلها، وهي إنسانه بتجنن وواقعية وكيوت وحلوة، بستنى رمضان عشان أتابعها".

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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