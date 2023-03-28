الحلقة 6 من «علاقة مشروعة».. «عمرو» يخبر «بثينة» بمفاجأة غير متوقعة

أخبر ياسر جلال (عمرو)، زوجته الثانية مي عمر (بثينة) أنَّها سوف تُغادر منزله التي تتواجد فيه زوجته الأولى داليا مصطفى (عاليا)، لتكون حرةّ في بيتها الخاص.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، تجمع عمرو وبثينة وعاليا على مائدة طعام واحدة، وأثناء تناولهم الطعام، تغزّلت «عاليا» في زوجها «عمرو» وقامت بإطعامه أمام «بثينة»، الأمر الذي جعل الأخيرة تستأذن وتُغادرهم بعد إحساسها بالغيرة على «عمرو» من زوجته، مدّعية بأنها مُرهقة وتُريد النوم.

وبعد دقائق من صعود «بثينة» لغرفتها بالأعلى، اتصلت بـ«عمرو»، الذي ادعى أنَّ سائقه الشخصي «مصطفى» هو الذي يتصل، وذهب إلى مكتبه للحديث مع «بثينة» التي أخبرته بأنَّها تُغار عليه من زوجته، وحاول عمر أن يُهدئها وأخبرها بأنَّه يبحث عن شقة خاصة لها.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

يذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان الجارى 2023، حيث يعرض في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً، ليكون إجمالي عرضه أكثر من خمس مرات في اليوم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama- مها سليم" و"media Hub– سعدى جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو، الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.