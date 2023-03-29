الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيف سهّلت الحكومة المصرية للسياحة الإيرانية؟ (إنفوجراف)

السياحة في مصر
السياحة في مصر

سمحت الحكومة المصرية بالعديد من التسهيلات الخاصة للوافدين لمصر من السياح الإيرانين، حيث تضمنت التسهيلات التي قدمتها الحكومة:

الحصول على تأشيرات عند وصولهم إلى مطار جنوب سيناء

يمكن تنظيم مجموعات سياحية قادمة من نفس البلد

يحصل السائح الإيراني القادم إلى مصر على تأشيرة في حالة قدومه ضمن مجموعات سياحية قادمة من نفس البلد.

حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة من خلال مجموعات سياحية

تنظم الرحلات عبر شركات بتنسق مسبق مع الجانب المصري.

 

يشار إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أعلن إصدار تأشيرة لمدة 5 سنوات متعددة الاستخدام، تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبا.

وأضاف الوزير أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر تحسنت خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 30% على أساس سنوي.

وأوضح أن محور الطيران قد شهد تحسناً ملحوظاً في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتاً إلى التعاون المثمر مع وزير الطيران المدني بما يضمن وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي ستشهدها مصر خلال عام 2023 من الدول المصدرة للسياحة إليها.

وعن تطوير التجربة السياحية في مصر، أشار الوزير إلى أهم استراتيجيات العمل خلال الفترة الماضية والتي من بينها التركيز على تمكين الشركات السياحية المصرية ومنظمي الرحلات والمرشدين المصريين وغيرهم من شركاء المهنة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتقديم تجربة سياحية متميزة للسائح بالمقصد السياحي المصري والذي برز خلال المشاركة في المعارض السياحية الخارجيةالتي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بكل من لندن ومدريد، وميلانو، وبرلين وغيرها.

وأضاف أحمد عيسى أن أبرز مسارات العمل أيضاً هو تطوير وبناء منتج سياحي يناسب السائح الفرد، موضحاً أن هناك 14 مسار عمل تم الاتفاق عليها حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة وسيتم العمل عليهم خلال النصف الثاني من هذا العام بعد أن يتم الموافقة على هذه المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

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