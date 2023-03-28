تشكيل تونس أمام ليبيا فى تصفيات أمم إفريقيا.. على معلول أساسيًا

كشف جلال القادري، المدير الفني لـ تونس، عن تشكيل "نسور قرطاج"، لمواجهة ليبيا، في الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي ستُقام في كوت ديفوار، العام المقبل.

موعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات أمم إفريقيا

وتُقام مباراة تونس وليبيا، في تصفيات أمم إفريقيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية.

وتُنقل مباراة تونس وليبيا تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4.

تشكيل تونس أمام ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا

أما عن تشكيل تونس أمام ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا، فشهد تواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أساسيًا، فيما يجلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس لمواجهة ليبيا كالآتي:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: محمد دراجر - ياسين مرياح - نادر الغندري - علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري - حنبعل المجبري - عيسى العيدوني

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان - عمر العيوني - هيثم الجويني

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد المنتخب الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب تونس قد تغلب على نظيره الليبي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بـ تونس، في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويكفي منتخب تونس، الانتصار في مباراة اليوم، من أجل التأهل رسميًا إلى كأس الأمم الإفريقية.

ويطمح المنتخب التونسي، في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل ضمان تأهله رسميًا للنهائيات، في حين سيحاول منتخب «فرسان المتوسط» تحقيق الانتصار، من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على التأهل.